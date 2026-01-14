Олег Гончар

Британський аналітик Гарет Девіс вважає, що Тайсон Ф’юрі активно готується до повернення у 2026 році та може провести третій поєдинок з Олександром Усиком.

За його словами, ексчемпіон активно веде соціальні мережі, привертає увагу та пишається успіхами сина Прінса, який робить перші кроки в боксі. Це створює ажіотаж навколо можливого повернення.

Девіс назвав потенційних суперників: Махмуда (ймовірно, Махмуда Чарра) або Фабіо Вордлі. Останній варіант здається йому особливо цікавим — Вордлі в останніх чотирьох боях показав потужну форму та впевнено заявляє про готовність перемогти Ф’юрі. Аналітик прогнозує перемогу Ф’юрі, але визнає бій дуже привабливим для фанатів.

Ви можете побачити, який шлях чекає на Тайсона Ф’юрі. Якщо він виграє титул WBO, він може спробувати провести третій бій з Олександром Усиком. І, можливо, цей варіант стає більш реалістичним, враховуючи ситуацію Ентоні Джошуа. І якщо бій Вайлдера та Усика не відбудеться, там будуть зрушення. Тож ви розумієте, чому переміщення шахових фігур по дошці має сенс. Гарет Девіс

