Олег Гончар

Тренер Шейн Макґіґан в коментарі Pro Boxing Fans поділився думками про потенційний поєдинок ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) проти чинного чемпіона WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Макґіґан заявив, що Ф’юрі переможе Вордлі за очками. Він вважає, що Тайсон чудово підходить для цього дивізіону, але повернення після пенсії занадто виснажливо фізично й емоційно для фанатів.

Водночас тренер вважає Вордлі ідеальним суперником, бо має пояс і не є найкращим боксером. Усі думають, що можуть його перемогти, а він постійно робить щось несподіване.

За словами тренера, у броні Вордлі багато щілин і якщо хтось на кшталт Агіта Кабаєла йде вперед, Фабіо може нокаутувати одним ударом. Але Ф’юрі він вважає боксером, який триматиме дистанцію та діятиме дисципліновано, і переможе його.

Коли Вордлі втрачає швидкість ніг, він продовжує генерувати силу, але виглядає розхитаним, і суперники йдуть добивати — тоді він перевертає все. Шейн Макґіґан

Макґіґан додав, що бої на кшталт Кабаєл проти Вордлі були б чудовими, бо Фабіо має шанс нокаутувати суперника через його вразливості. Кабаєла він вважає занадто неуважним, бо той йде вперед, але може зробити це обмежену кількість разів.

Мозеса Ітауму тренер вважає занадто різким для Вордлі. Однак він упевнений, що Френк Воррен, маючи пояс у Фабіо, може вибирати між Ф’юрі та Ітаумою.