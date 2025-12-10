Гарсія про нічию Крус — Роуч: «Ісаак просто не вміє боксувати»
Американець розібрав бій і розкритикував Круса
близько 3 годин тому
Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) поділився думками про нічию між Ісааком Крусом (28-3-2, 18 КО) та Ламонтом Роучем (25-1-3, 10 КО). Слова боксера навів портал Boxing News 24.
За словами Гарсії, проблеми в техніці завадили Крусу в поєдинку проти Роуча.
«Роуч провів бій у своєму звичному стилі, але в потрібний момент грамотно пішов у клінч із Пітбулем. Крус не здатний працювати так, ніби це останній раунд у його житті. Коли Ламонт почав тиснути, суперник розгубився — йому було некомфортно, він не розумів, як реагувати. Пітбуль лише імітував класичний бокс, адже справжніх боксерських навичок йому бракує. У 10–11 раундах він зумів потрясти Роуча, що зрівняло бій. Ламонт мав перевагу й відчував момент, але не перейшов у режим домінування й гучної заяви».
Нагадаємо, бій за тимчасовий титул WBC у першій напівсередній вазі завершився нічиєю.