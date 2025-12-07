Крус та Роуч зіграли бій внічию
Мексиканець ледь не програв, але врятувався в кінці
близько 2 годин тому
У Сан-Антоніо тимчасовий чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Ісаак Крус (28-3-1, 18 КО) та ексчемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) звели бій до нічиєї більшістю голосів суддів.
Крус агресивно стартував, лівим хуком збив Роуча на настил рингу в 3-му раунді, але американець увійшов у рубку і перехопив ініціативу. Роуч тиснув тоннажем упродовж поєдинку.
Крус заробив штраф за удари по спині в 7-му раунді.
В чемпіонських раундах стало зрозуміло, що Крус втомився, але він зміг вистояти до фінального гонга.
Судді дали нічию рішенням більшості: 115-111 — Крус, та двічі 113-113.
