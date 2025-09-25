Колишній чемпіон світу мурат гассієв (32-2, 25 KO) висловився про Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова бійця наводить vringe.com:

Яке б не було ставлення до певного боксера, результат говорить сам за себе. Зараз (Усик) це номер один, але все може кардинально змінитись.

Хто міг би зупинити Усика? Будь-хто, абсолютно будь-хто! Хтось з тих, хто входить до десятки, до двадцятки рейтингу. Хлопці за 100 кілограмів важать. Можна просто один шалений удар пропустити – і все. Кожен має шанс на перемогу, на чемпіонський титул.

Все залежить від підготовки, морального настрою, фізичної форми. Не вважаю Усика невразливим, що його неможливо перемогти. До всіх реально підібрати ключі – головне, їх знайти.