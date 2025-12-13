Олег Гончар

В Дубаї на шоу IBA Pro 13 росіянин Мурат Гассієв (33-2, 26 КО) нокаутував 44-річного болгарина Кубрата Пулева (32-4, 14 КО), завоювавши титул WBA Regular у надважкій вазі.

У стартовому раунді Пулев був активніший і короткими джебами діставав суперника, але не завдавав проблем. Гассієв вкатувався повільно, як зазвичай.

У третьому раунді претендент додав хуки та удари по корпусу, перейшовши в атаку.

Нокаут став несподіваним. Пулев пропустив лівий хук і впав та не зміг піднятися — рефері зарахував нокаут.

Нагадаємо, Гассієв розповів, коли відбудеться реванш з Усиком.