Відомий американський тренер Тедді Атлас поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Наставника цитує vringe.com:

Дюбуа завжди був добрим панчером. Він знає, як битися, і це все. Але до першого бою з Усиком він не розпалював вогонь, він тоді ще не знайшов себе. Ця магія ще не сталася. Це могло й не статися, але це сталося – він знайшов себе. Він знайшов себе, бо хотів спокути. Коли він програв Джо Джойсу ... Я знаю, що його орбітальна кістка була зламана, але в результаті він все ж таки здався. А в бою з Усиком був там удар нижче пояса або не був, але врешті-решт він здався. На цей раз він не здасться, він уже не той хлопець.

Після того бою з Усиком він знайшов себе. Він знайшов щось важливіше, ніж буква «П» у колонці у статистиці чи грошового гонорару. Що він знайшов? Це гордість. Це здатність подивитися на себе у дзеркало. Це здатність вийти за двері, побачити людей та відчути себе добре. Він бився за це. Він хотів відчути гордість за себе. А коли ти б'єшся за це, то тебе важко побити. Коли ти талановитий, у тебе товста кістка та м'язи, такі, як у нього – це природна міць. Він потрясе тебе, якщо потрапить, і він молодий, а Усик стає старшим. Це небезпечний бій для Усика. Це дуже небезпечний бій, підходячи ближче до цих дверей. Усик все ближче і ближче до завершення кар'єри. Він заслуговує на завершення кар'єри прямо зараз, у будь-який час, коли він захоче. Подивіться, що він зробив. Що він може зробити? Я знаю, ти можеш знову об'єднати титули, але що ти ще зробиш? Ти заробив гору грошей, дякую Богу.

Він герой для українців. Він дає їм надію. Там же жахлива війна, а вони дивляться, хто чемпіон світу у надважкій вазі, і це нагадує їм, що завжди є надія, нагадує, наскільки вони сильні, як люди. Він нагадує їм про це. Цей боєць особливий. Усик – один із найбільших переможців, яких ви коли-небудь бачили в історії будь-якого спорту, і його особистість, і все інше. Має складний бій. Ви можете сказати подібне про бої з Ф'юрі. Це звичайно ж були важкі бої, але він зробив те, що мав. Але зараз він на такому етапі, де твій пробіг у твоєму віці за таких досягнень… Якщо він подумає хоч на секунду, хоч я знаю, що він цього не зробить, бо він переможець, а переможці ніколи не думають про те, що скажу я зараз. Але якби він на секунду подумав, що Дюбуа буде тим самим бійцем, який був у першому в бою, він був би в небезпеці бути захопленим зненацька. Але я не думаю, що такого переможця, як Усик, можна осягнути зненацька. Я просто вважаю, що такого немає у його ДНК.

Зрештою, мій погляд на цей бій наступний – подивіться двобій, він буде дуже цікавим! Пристебніть ремені, буде дуже цікаво. Так реально і є, тому що Данііель Дюбуа, якщо його доля перемогти, він зараз готовий до цього. Нині він розпалює вогонь. Це буде реально цікавим. У результаті ви знаєте, в чий бік я схиляюся. Я не можу ставити проти одного з найбільших людей. Я думаю, Дюбуа відмінна особистість, і його тренер теж, але я не можу бути проти одного з найбільших переможців, людини, чия найбільша відмінна риса та актив… Так, він може боксувати, він гарний у захисті, він добре комбінує. Так, він шульга, але він просто знає, як перемагати. Він знаходить шлях до перемоги. Я не можу ставити проти Усика. Він знайде шлях. Це може бути справді дуже важко, але він знайде спосіб перемогти.