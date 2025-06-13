Олег Гончар

У ніч на неділю, 15 червня 2025 року, в Нью-Йорку (США) чемпіон світу за версією IBF у суперлегкій вазі американець Річардсон Гітчінс (19-0, 7 КО) проведе перший захист свого пояса. Його суперником стане австралієць Джордж Камбосос-молодший (22-3, 10 КО).

Напередодні поєдинку Гітчінс в інтерв’ю CigarTalk розкритикував Василя Ломаченка, який свій останній бій провів проти Камбососа. Гітчінс заявив, що Ломаченко не заслуговує статусу легенди, ставлячи під сумнів значущість його перемог. Натомість Камбосос категорично не погоджується з такою оцінкою, захищаючи досягнення українця.

«Кого переміг Ломаченко? Гері Расселла? І це все? Кажуть, він легенда. Але за що? За перемоги над Лінаресом і Педрасою? Педрасою, якого раніше нокаутував “Танк” Девіс? Це робить тебе легендою? При всій повазі до його кар’єри, але це не ті бійці, перемоги над якими роблять тебе легендою». Річардсон Гітчінс

Реакція Камбососа на слова Гітчінса про Ломаченка.