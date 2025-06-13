Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) для The Ring відреагував на слова володаря титулу IBF у першій напівсередній вазі американця Річардсона Гітчінса (19-0, 7 KO) про те, що той є кращим за колишнього чемпіона світу в трьох дивізіонах українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

«Гітчінс проявив неповагу до великого Ломаченка, який минулого тижня оголосив про завершення кар'єри. Він говорив, що побив би Ломаченка, що переміг би Ломаченка. Як ти смієш так говорити? Це легенда спорту. Так, Ломаченко переміг мене, але після 11 важких раундів.

Я знаю, як добре Ломаченко готувався до бою зі мною. Я знаю, що він провів шість місяців важких тренувань. Я бачив кілька історій про те, як він проводив 15 раундів по чотири хвилини, з багатьма хлопцями. Я вірю, що він віддав у тому бою все, знаючи, що він дійсно хотів стати чемпіоном того вечора, закінчити на високій ноті. А потім, звичайно, почекати і подивитися, як він почувається. Якщо час наздогнав його, то треба йти.

Я вважаю, що того вечора, коли я бився з ним, Ломаченко був однією з найкращих версій себе. Він був сильним, міцним, дуже добре підготувався. Він легенда цього виду спорту, і я дуже пишаюся тим, що бився з ним. Для мене честь бути його останнім суперником.

Ми зробили це в Австралії, встановили рекорди і привезли легенду до моєї країни, щоб австралійські вболівальники могли його побачити. Це справжня честь. Бажаю йому всього найкращого».