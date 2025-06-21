Гран-прі WBC: Рогава проти Стальченка. Пряма трансляція
Суперник Соломеннікова провалив зважування
близько 2 годин тому
У суботу, 21 червня, відбудуться поєдинки другого раунду боксерського Гран-прі WBC в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у напівлегкій і надважкій вагових категоріях.
Початок – о 15.00 за Києвом.
Українські боксери надважкої ваги Цотне Рогава (11-0, 8 КО) та Віталій Стальченко (10-0, 6 КО) проведуть очний поєдинок.
Боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (16-1, 8 КО) мав провести бій Хуаном Мануелем Альборнозом (4-1), однак аргентинець провалив зважування та дискваліфікований з турніру. Наразі невідомо, чи відбудеться поєдинок Соломеннікова.
Трансляція доступна на DAZN, а також на YouTube-каналі Ring Magazine.
Гран-прі WBC. Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Цотне Рогава (11-0, 8 КО) – Віталій Стальченко (10-0, 6 КО), бій у надважкій вазі
Нагадаємо, українець Максим Молодан на Гран-прі WBC зазнав першої поразки у кар’єрі.
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