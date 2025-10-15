Гвідо Віанелло: «Я готовий битися з Усиком»
Італійський суперважковаговик мріє про бій з абсолютним чемпіоном
близько 2 годин тому
Італійський боксер надважкої ваги Гвідо Віанелло (14-3-1, 12 КО) висловився про можливий поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). В інтерв’ю Pro Boxing Fans він поділився своєю повагою до українця та амбіціями.
«Я із задоволенням прийняв би бій з Усиком — він нині найкращий у світі, і мені дуже хочеться цього поєдинку. Проте я поважаю встановлені правила: схоже, до цього бою пройде щонайменше рік, бо Усика зобов’язали зустрітися з переможцем пари Паркер — Вордлі. Якщо він колись вирішить вийти проти мене і здобуде перемогу, я буду поважати цей результат. Я готовий».
32-річний італієць, відомий своїми нокаутами, визнав, що Усик заслуговує знаходитися на вершині дивізіону.
Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що його цікавить бій з Усиком.
