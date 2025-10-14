Олег Гончар

Британський промоутер Френк Воррен в інтерв’ю The Ring поділився інформацією про можливе повернення ексчемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) у 2026 році. В інтерв’ю The Ring він розповів про головну мотивацію боксера.

«Я вірю, що він битиметься у 2026 році. Він боєць, і я знаю, якого бою він справді хоче – це знову Олександр Усик. Це те, про що він говорить зі мною. Але якщо він продовжить кар’єру, то, звичайно, його чекає великий бій з Ей Джеєм. Це очевидно». Френк Воррен

При цьому, Воррен підкреслив, що будь-які плани залишаться лише розмовами, доки не буде підписано контракт.

Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Нагадаэмо, раніше промоутер розповів, чи відбудеться мегафайт між Джошуа та Ф’юрі