Гвоздик і Калайджич без проблем вклалися в ліміт перед боєм у Лас-Вегасі
Поєдинок у напівважкій вазі відбудеться в межах шоу Zuffa Boxing 02
близько 2 годин тому
Радівоє Калайджич та Олександр Гвоздик
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик та сербський боксер Радівоє Калайджич успішно пройшли офіційну процедуру зважування напередодні очного поєдинку.
Обидва спортсмени вклалися в ліміт напівважкої ваги — до 79,4 кг. Гвоздик показав на вагах 79,38 кг, тоді як Калайджич зафіксував 78,93 кг.
10-раундовий поєдинок запланований у ніч з 1 на 2 лютого та пройде в Лас-Вегасі на арені UFC Apex у межах боксерського шоу Zuffa Boxing 02.
Поділитись