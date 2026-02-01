Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик та сербський боксер Радівоє Калайджич успішно пройшли офіційну процедуру зважування напередодні очного поєдинку.

Обидва спортсмени вклалися в ліміт напівважкої ваги — до 79,4 кг. Гвоздик показав на вагах 79,38 кг, тоді як Калайджич зафіксував 78,93 кг.

10-раундовий поєдинок запланований у ніч з 1 на 2 лютого та пройде в Лас-Вегасі на арені UFC Apex у межах боксерського шоу Zuffa Boxing 02.