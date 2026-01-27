Офіційно: Богачук проведе бій проти росіянина на Zuffa Boxing, Гвоздик також виступить на шоу
Головною подією івенту стане бій між двома мексиканцями
40 хвилин тому
Промоутерська компанія Zuffa Boxing офіційно оголосила, що колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) і боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 KO) проведуть наступні бої на шоу 1 лютого.
Гвоздик вийде в ринг проти серба Радівоє Калайджича (29-3, 21 КО).
Богачук в рамках середнього дивізіону зустрінеться з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 KO).
Головною подією вечора стане бій у легкій вазі між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).
Вечір боксу пройде в Лас-Вегасі на арені Meta Apex. Усі поєдинки будуть 10-раундові.
У квітні 2025 року Гвоздик нокаутував Ентоні Голлавея у 3-му раунді. Богачук у вересні поступився американцеві Брендону Адамсу одностайним рішенням суддів.
Zuffa Boxing – це спільний боксерський промоушен, створений TKO та Sela, який очолюють президент UFC Дейна Вайт, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, президент WWE Нік Хан та доктор Ракан Алхарті.