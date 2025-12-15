Гвоздик проведе бій з Раміресом за тимчасовий титул WBA
Український ексчемпіон проти непереможного венесуельця
близько 1 години тому
Олександр Гвоздик
Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) зустрінеться з тимчасовим чемпіоном WBA Альбертом Раміресом (22-0, 19 КО).
Промоутерська компанія Eye of the Tiger оголосила, що Рамірес захищатиме титул 5 лютого 2026 року в Монреалі, Канада.
Влітку Гвоздик підтверджував інтерес до бою з Раміресом і заявляв про готовність.
У квітні 2025-го українець нокаутував Ентоні Голлавея в 3-му раунді. У серпні Рамірес здобув ТКО над Джеромом Пампеллоне в 7-му.
Поділитись