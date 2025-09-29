Гвоздик зустрівся з охоронцем Зеленського — що між ними
Боксер поділився фото з Максом Донцем
близько 13 годин тому
Олександр Гвоздик
Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) поділився фото зі своїм другом Маком Донцем, який є тілоохоронцем президента України Володимира Зеленського.
Зустріч відбулася у Києві, де боксер провів час із давнім приятелем. Гвоздик у соцмережах зазначив, що радий бачити друга.
Макс Донець, відомий як один із ключових охоронців глави держави.
Нагадаємо, Гвоздик отримав варіант побитися з американським проспектом.