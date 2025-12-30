Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) розповів, чому на початку кар’єри підписав контракт з Top Rank, а не з K2 Promotions. Слова боксера навів портал Sport-Express.ua.

Гвоздик розповів, що спілкувався з Олександром Красюком, але Top Rank запропонувала кращі умови. Цифри були приблизно однаковими, але професійний бокс у США розвинений значно краще.

Плюс тоді з Top Rank уже підписав контракт Василь Ломаченко, який провів один бій.

«Це не був кіт у мішку. Поспілкувався з Ломаченком, приїхав у США, поговорив з Бобом Арумом — і підписали контракт». Олександр Гвоздик

Нагадаємо, раніше Гвоздик заявив, що скористався Усиком та Ломаченком.