Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) в інтерв'ю sport-express.ua поділився думками про те, як на його статус вплинули успіхи Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Гвоздик не вважає, що перебував у тіні Усика та Ломаченка в збірній України 2012 року. За його словами, він радше «грівся у променях їхньої слави» і намагався це капіталізувати.

«Мені здавалося, я гріюся у променях їхньої слави й також це якось капіталізую. Зараз у світі українського боксу в мене є зірковий статус, але якщо казати відверто, то в цьому існує частина заслуги Василя та Сашка. Не думаю, що особисто про мене ходило б так багато розмов, якби я був просто самостійною одиницею. Однак у нашому житті трапилися Олімпіада та WSB, де ми були командою. Мені здається, що це вплинуло на мене лише позитивно». Олександр Гвоздик

