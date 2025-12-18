Гвоздик: «Усик зараз переможе Ітауму»
Ексчемпіон оцінив шанси проспекта проти українця
7 хвилин тому
Олександр Гвоздик
Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) поділився думками про потенційний бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО). Слова боксера навів портал Sport-Express.ua.
Гвоздик назвав Ітауму дуже крутим і перспективним боксером, але вважає, що проти Усика спрацювало б правило: «Кожен робить у ринзі стільки, скільки дозволяє суперник». На його думку, Мозесу стало б важко і сумно, але бій вони навряд чи побачать.
«На сьогодні Усик переможе. Через кілька років, коли Ітаума набереться впевненості та досвіду, Сашку вже буде важко».
Ітаума 24 січня проведе бій проти Джермейна Франкліна.