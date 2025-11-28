Володимир Кириченко

Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) для iFL TV поділився думками про свій майбутній поєдинок проти американця Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО).

Ми знаємо, що ти мав провести бій 13 грудня, у соціальних мережах обговорювалося багато суперників. Ти нарешті отримав дату, суперника, про якого багато людей говорили, Джермейна Франкліна – наскільки ти щасливий? І наскільки до того був розчарований?

«Здається, що Джермейн Франклін – ідеальний суперник, тому що те, що він робить дуже добре – з мого боку це знаки питання. Радий, що маю дату.

Розчарування... Знаєте, я все розумію. Чому битися зі мною, коли можете піти битися з кимось іншим за в чотири-п’ять разів більше грошей? Я ще не в тій позиції, коли можу просто тиснути авторитетом, але повірте мені, коли я дістануся вершини, я буду це робити».

Френк Воррен хоче, щоб ти рано завершив поєдинок, і я припускаю, що ти думаєш так само?

«Звичайно. Причина, чому ми отримали Джермейна Франкліна, – це дати мені раунди, але це не означає, що я збираюся вийти туди і просто стукати протягом 10 раундів. Я все одно збираюся піти за нокаутом. Навіть якщо не раннім – це було б добре, тому що ще ніхто не зміг його нокаутувати».

Чи не бачиш ти в цьому труднощів? Якщо ти нокаутуєш Джермейна Франкліна, чого не зробили Ентоні Джошуа та Ділліан Вайт, то інші скажуть: «Ні», зроблять крок назад. Чи буде важче отримати бої?

«Це не моя проблема, чи не так? Це не моя проблема».

Бій між Ітаумою та Франкліном відбудеться 24 січня.

