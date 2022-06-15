Ф'юрі назвав головну умову для бою з Усиком

І знову завуальовано обізвав українця середньовагою

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу свого со-промоутера Френка Уоррена заявив, що подумає про бій проти чемпіона WBO, IBF і WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО).



«Я професійний боєць, але цей бій буде коштувати грошей, якщо ви хочете, щоб я виконав місію в середній вазі. Я вам покажу що робить справжній супертяж».

При цьому, про бій Усика і Ф'юрі мова буде йти лише в разі перемоги українця в реванші з Ентоні Джошуа.

Як повідомлялося, Ф'юрі вважає, що тільки він зможе підготувати Джошуа до реваншу з Усиком.