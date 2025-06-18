IBF оновила рейтинг. Українець Богачук зробив ривок у топ-5
Українець серед п’ятірки найсильніших
близько 2 годин тому
Міжнародна боксерська федерація (IBF) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих боксерів світу у першій середній вазі.
До п’ятірки найсильніших вперше увійшов українець Сергій Богачук (25-2, 23 KO), який піднявся одразу на три позиції — з 8-го на 5-те місце.
Рейтинг IBF у першій середній вазі
Чемпіон - Бахрам Муртазалієв
1. Еріксон Лубін
2. Вакантне
3. Джош Келлі
4. Конор Бенн
5. Сергій Богачук
Названі імена чотирьох потенційних суперників Богачука.
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