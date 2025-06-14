Том Леффлер, промоутер колишнього тимчасового чемпіона WBC у першому середньому дивізіоні Сергія Богачука (26-2, 24 KO), для The Ring розповів, з ким український боксер може зустрітися в наступному поєдинку.

«Він офіційно призначений обов'язковим претендентом WBC, але титульний бій поки що не оголошений. Зараз це сіра зона. Ми подивимося, що станеться після бою Себастьян Фундора – Тім Цзю.

Ми маємо намір дати Богачуку великий бій восени. Фундора, Цзю, Верждил Ортіс або Бахрам Муртазалієв – це чудові імена і суперники для Богачука. Сергію байдуже, з ким битися, тому що він вірить у те, що він найкращий у першій середній вазі. Для нього є багато відмінних протистоянь у цьому дивізіоні».