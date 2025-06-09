Олег Гончар

Міжнародна боксерська федерація (IBF) відреагувала на рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити кар’єру і відібрала у нього титул.

Новим чемпіоном став Реймонд Мураталла, який до цього був тимчасовим чемпіоном у легкій вазі.

«Він побудував спадщину, позначену рішучістю, майстерністю та спортивною етикою, яка надихатиме покоління».

Ломаченко завоював титул IBF у травні 2024 року, перемігши Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) технічним нокаутом. Після цього він ні разу не захистив титул, бо спершу взяв перерву від боїв, а потім травмував спину.

Мураталла, який здобув тимчасовий пояс у березні 2025 року, нокаутувавши Едвіна Де Лос Сантоса.