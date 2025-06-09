Сенченко не вірить у повернення Ломаченка на ринг
Ексчемпіон вважає, що завершення кар'єри Василя Ломаченка остаточне
близько 5 годин тому
Колишній чемпіон світу з боксу та тренер В’ячеслав Сенченко у інтерв’ю Sport-express.ua висловив сумніви щодо можливого повернення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) на професійний ринг.
Сенченко прокоментував чутки про камбек 37-річного українця, порівнюючи їх із розмовами про повернення Володимира Кличка.
«Навряд чи. Я не вірю, що він буде повертатися».
Василь оголосив про завершення кар’єри 5 червня після року без боїв та травми спини.
Останній поєдинок Ломаченка відбувся в травні 2024 року, коли він переміг австралійця Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) технічним нокаутом у 11-му раунді, завоювавши вакантний титул IBF у легкій вазі.
Ломаченко є дворазовим олімпійським чемпіоном і триразовим чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.