Сенченко не вірить у повернення Ломаченка на ринг

Олег Гончар

Колишній чемпіон світу з боксу та тренер В’ячеслав Сенченко у інтерв’ю Sport-express.ua висловив сумніви щодо можливого повернення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) на професійний ринг.

Сенченко прокоментував чутки про камбек 37-річного українця, порівнюючи їх із розмовами про повернення Володимира Кличка.

«Навряд чи. Я не вірю, що він буде повертатися».

Василь оголосив про завершення кар’єри 5 червня після року без боїв та травми спини.

Останній поєдинок Ломаченка відбувся в травні 2024 року, коли він переміг австралійця Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) технічним нокаутом у 11-му раунді, завоювавши вакантний титул IBF у легкій вазі.

Ломаченко є дворазовим олімпійським чемпіоном і триразовим чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.