Володимир Кириченко

IBF призначила промоутерські торги щодо поєдинку чемпіона світу в легкій вазі Реймонда Мураталли (23-0, 17 КО) та обов’язкового претендента Енді Круса (6-0, 3 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Вони відбудуться 16 жовтня.

Якщо Мураталла не проведе захист, то його позбавлять титулу. Якщо Крус відмовиться від бою – його виключать з топ-10 рейтингу IBF у легкій вазі та позбавлять права брати участь у поєдинках, санкціонованих IBF, протягом щонайменше 6 місяців.

Нагадаємо, до початку червня Мураталла був тимчасовим чемпіоном, але оскільки Василь Ломаченко завершив кар’єру, його було підвищено до повноцінного чемпіона.

Після цього Крус здолав японця Хіронорі Мішіро та став обов’язковим претендентом на титул.

Раніше бій між боксерами намагалися узгодити на 22 листопада цього року, але на заваді стали фінансові питання. Мураталла згодом вів переговори з Флойдом Скофілдом – цей поєдинок також не вдалося організувати.