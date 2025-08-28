Володимир Кириченко

Команди чемпіона IBF у легкому дивізіоні американця Реймонда Мураталли (23-0, 17 КО) і його співвітчизника Флойда Скофілда (19-0, 13 КO) ведуть переговори про очний поєдинок. Про це повідомляє The Ring.

Бій може відбутися у листопаді цього року і транслюватись на DAZN.

Однак спочатку Top Rank, яка представляє Мураталлу, та Golden Boy, яка представляє Скофілда, мають знайти спільну мову та досягти домовленості. Раніше їм не вдалося організувати бій між Верджілом Ортісом та Ксандером Заясом.

Нагадаємо, що Мураталла був підвищений до статусу чемпіона за версією IBF у легкій вазі після того, як українець Василь Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар’єри.

В попередньому поєдинку, який відбувся 28 червня, Флойд переміг Тевіна Фармера технічним нокаутом на 78-й секунді 1-го раунду, відправивши суперника в два нокдауни.