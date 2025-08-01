Олег Гончар

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (12-3, 10 КО) прокоментував Ukrainian Boxing Federation перемогу абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) у реванші.

Усик у другому поєдинку переміг нокаутом в п'ятому раунді.

За словами Шевадзуцького, Дюбуа пішов у силову атаку, але Усик прочитав його дії і після помилки завдав класичного удару.

Це високий рівень, який змусив світ знову говорити про Україну. Ігор Шевадзуцький

Шевадзуцький назвав Усика унікальним спортсменом, який народжується раз на сто років.

Він народжується раз на сто років, як Мохаммед Алі чи Фрейзер. У нього Божа мітка, а його підготовка — енциклопедія для тренерів Ігор Шевадзуцький

Нагадаємо, Шевадзуцький попросив бой з українцем Новицьким, якого він хоче перемогти.