Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу

Наоя йде з дивізіону, де виграв всі пояси

Наоя Іноуе / Фото: AFP

Абсолютний чемпіон світу в найлегшій вазі японець Наоя Іноуе (24-0, 21 КО) планує піднятися в 55 кг і виграти там все чемпіонські пояси. Про це він розповів в інтерв'ю BoxingScene.



Відзначимо, що Наоя раніше став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в історії Японії.

«Я маю намір піднятися у вазі. І коли я зміню вагову, не думаю, що я коли-небудь спущуся назад. Моя мета – зробити те ж саме в 55 кг».

Нагадаємо, Іноуе став абсолютним чемпіоном після перемоги нокаутом над Полом Батлером.