Іноуе заробив рекордний гонорар за перемогу над Пікассо
Монстр отримав космічний гонорар у Ріяді
близько 1 години тому
Наоя Іноуе
Абсолютний чемпіон другого легшайшого дивізіону Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) дебютував у шоу The Ring Туркі Аль аш-Шейха в Ер-Ріяді, перемігши обов’язкового претендента WBC Алана Давіда Пікассо (32-1-1, 17 КО), передає портал Sanspo.
За цей бій японець отримав рекордний гонорар у кар’єрі — близько 25,7 млн доларів. Попередній максимум Іноуе — близько 7 млн доларів.
Наступний бій Монстра очікується проти японця Дзунто Накатані (32-0, 24 КО) — попередньо бій заплановано на 2 травня на Tokyo Dome у Токіо.
Накатані також виступив на шоу в Ріяді, але не вразив — здобув спірну перемогу над Себастьяном Ернандесом.
