Іноуе захистив титули, перемігши Давіда Пікассо
Японський боксер переміг одноголосним рішенням суддів
близько 1 години тому
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (32–0, 27 КО) захистив титул під час вечора боксу в Ер-Ріяді, здобувши впевнену перемогу над мексиканцем Давідом Пікассо (32–1–1, 17 КО).
Японський боксер переміг одноголосним рішенням суддів — 119:109, 120:108 та 117:111. Таким чином Іноуе захистив звання абсолютного чемпіона світу.
Для 25-річного Пікассо ця поразка стала першою у професійній кар’єрі.
Іноуе перед боєм з Пікассо: «Мої пояси не поїдуть до Мексики».
