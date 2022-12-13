Тренер Дюбуа спрогнозував результат поєдинку між Усиком та Ф'юрі
Інсайдер: «Рішення WBA не завадить провести бій Ф'юрі – Усик за абсолютне чемпіонство»
Дюбуа почекає свого титульного шансу
13 грудня 08:53
За інформацією інсайдера Майка Коппінджера в Twitter, рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) зобов'язати чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) провести обов'язковий захист пояса проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) не завадить бою українця з Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) за абсолютне чемпіонство.
«Рішення WBA не завадить провести бій Ф'юрі – Усик за абсолютне чемпіонство. І Ф'юрі, і Дюбуа просуває Уоррен. Але Дюбуа буде наступним в черзі на обов'язковий бій. Є ротація для об'єднаних чемпіонів, і тепер встановлено, що він наступний».
Нагадаємо, раніше со-промоутер Ф'юрі Боб Арум заявив, що WBA дозволить Усику провести об'єднавчий бій.
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