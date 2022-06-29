Ісмаель Салас: «Якщо Джошуа не слухатиме Роберта Гарсію, то програє Усик»

Відомий фахівець Ісмаель Салас вважає, що колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) зможе перемогти в реванші власника титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO), тільки якщо буде прислухатися до свого нового тренера Роберту Гарсії.

Фахівця цитує портал boxing247.com:

Якщо Джошуа буде слухати Гарсію, то у нього є хороші шанси на перемогу. Але якщо він не буде слухати Роберта, то програє. Я вірю, що його шанс побити Усика в тому, щоб бути більш рішучим в бою. Звичайно, Олександр надзвичайно хороший боєць, але він дуже маленький. Джошуа – великий боксер, і в боксі кажуть, що в поєдинку двох хороших бійців повинен перемогти більший».