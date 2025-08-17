Олег Гончар

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у головній події вечора боксу Туркі Аль аш-Шейха британський 20-річний суперважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) нокаутував колишнього претендента на титул Ділліана Вайта (31-4, 2).

Бій завершився в середині першого раунду.

Ітаума намагався тримати Вайта на дальній дистанції, використовуючи джеб. Однак Ділліан атакував наскоками щоб пройти в інфайтинг.

У середині раунду Ітаума почав пробивати по тулубу ветерана і потім той почав опускати руки та відкривати голову. Мозес цим скористався та ударом по голові потряс Вайта.

Потім молодий боксер добивав Ділліана поки той не упав на настил рингу. Оскільки Вайт дуже важко вставав на ноги, то рефері зупинив бій.

Результат: перемога Ітауми технічним нокаутом в першому раунді.

