Ітаума та Вайт очолять вечір боксу 16 серпня у Саудівській Аравії
Мойзес та Ділліан погодились на поєдинок
близько 1 години тому
Мойзес Ітаума та Ділліан Вайт
16 серпня в Саудівській Аравії відбудеться вечір професійного боксу, головною подією якого стане поєдинок за участю Мойзеса Ітауми та Ділліана Вайта.
Молодий і перспективний Ітаума отримав самого статусного суперника в своїй кар'єрі.
Для Ітауми бій обіцяє бути видовищним завдяки вибуховій манері ведення бою та неабиякій мотивації довести свою перевагу.
Ділліан Вайт, у свою чергу, повертається на ринг після гучних поєдинків, прагнучи зміцнити свої позиції в суперважкій вазі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій Ітауми і Вайта може не відбутися.