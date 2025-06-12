Майкл Офо, промоутер британського боксера надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО), в інтерв'ю для talkSPORT розповів про можливий бійсвого клієнта проти Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO).

«Обговорення ще тривають.

Ми ще ні до чого не зобов’язались. Мозес – один із суперників, з якими ми ведемо переговори.

Але знову ж – Ділліан серйозно ставиться до своєї справи. Він хоче битися з найкращими, і це не просто слова. Ми готові спілкуватися з будь-ким, хто вважає себе найкращим.

Поєдинок із Мозесом був би фантастичним. Здається, всі вже списали Ділліана, і це лише додасть йому мотивації в підготовці. Він у формі, він активний. Тож якщо бій відбудеться – він буде дійсно класним.

Але поки нічого не вирішено – ми все ще в процесі переговорів».