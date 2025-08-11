Ітаума здивований, що тренер Ділліана Вайта не дивився його бої
Британський боксер прокоментував підхід Бадді Макгірта до підготовки до їхнього поєдинку
41 хвилину тому
Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) прокоментував заяву Бадді Макгірта, тренера Ділліана Вайта (31-3, 21 КО), який зізнався, що не переглядав жодного бою Ітауми перед їхнім поєдинком.
Ітаума висловив здивування таким підходом, зазначивши, що Макгірт, ймовірно, вивчав суперників у своїй боксерській кар’єрі, але не робить цього як тренер.
За словами Ітауми, Макгірт не відчуває терміновості в підготовці, адже сам не отримуватиме ударів на ринзі. Він також пригадав спаринг, де нокаутував партнера, але тренер суперника наполягав на продовженні, хоча ризикував не він, а боєць.
«Тренери часто впевненіші, ніж бійці».
Поєдинок між Ітаумою та Вайтом відбудеться 16 серпня в Ріяді, Саудівська Аравія.