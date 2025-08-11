Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (12-0, 10 КО) прокоментував заяву Бадді Макгірта, тренера Ділліана Вайта (31-3, 21 КО), який зізнався, що не переглядав жодного бою Ітауми перед їхнім поєдинком.

Ітаума висловив здивування таким підходом, зазначивши, що Макгірт, ймовірно, вивчав суперників у своїй боксерській кар’єрі, але не робить цього як тренер.

За словами Ітауми, Макгірт не відчуває терміновості в підготовці, адже сам не отримуватиме ударів на ринзі. Він також пригадав спаринг, де нокаутував партнера, але тренер суперника наполягав на продовженні, хоча ризикував не він, а боєць.

«Тренери часто впевненіші, ніж бійці». Мозес Ітаума

Поєдинок між Ітаумою та Вайтом відбудеться 16 серпня в Ріяді, Саудівська Аравія.