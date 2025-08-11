«Час Ітауми». Баколе про поєдинок з Вайтом у Саудівській Аравії
Мартін підкреслив, що Мозес — більш рухливий боксер
близько 1 години тому
Надважковаговик Мартін Баколе (21-2, 16 KO) поділився думками щодо майбутнього поєдинку між Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO) та Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО), який відбудеться цими вихідними в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
В інтерв’ю Seconds Out Баколе заявив, що віддає перевагу Ітаумі, вважаючи його більш рухливим і технічним боксером.
Ітаума багато рухається, він — невеликий важковаговик, як і Усик. Йому не потрібно стояти в лобову з великим суперником — він може нокаутувати Вайта. Якщо ж Вайт зможе зберегти рухливість і скинути вагу, то матиме шанси, але зараз час Ітауми.
