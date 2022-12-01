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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Іван Менді: «Дуже поважаю Берінчика і кольори його нації. Чекаю можливості вийти на бій з ним»

Чемпіон EBU – про майбутній поєдинок з українським легковаговиком
Бокс Професійний бокс
01 грудня 15:10
Іван Менді: «Дуже поважаю Берінчика і кольори його нації. Чекаю можливості вийти на бій з ним»
Иван Менді / Фото - courrier-picard.fr
Володар титулу чемпіона Європи за версією EBU Іван Менді (47-5-1, 22 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Top Rank Boxing поділився очікуваннями від поєдинку з чемпіоном WBO International в легкому дивізіоні Денис Берінчиком (16-0, 9 КО).

«Я дуже радий бути тут. Я займаюся боксом вже 15 років. Мати можливість виступати в такому андеркарді, як бій Ф'юрі і Чісори – це дійсно те, чого я прагну в своїй кар'єрі».


Що ти думаєш про Дениса Берінчика?

«Я дуже поважаю його і кольори його нації. Я чекаю можливості вийти на бій з ним».


Чого ти чекаєш від Берінчика під час бою?

«Я не думаю, про те, що він зробить. Я думаю над тим, що я буду робити, як поліпшити свій стиль».


Що значить для тебе цей бій?

«Цей бій покаже, над чим я так довго працював. Я виступлю перед тисячами людей. Це те, що я хотів».


Які твої прогнози на бій?

«У мене немає прогнозів, я тільки намагаюся слідувати плану і здобути перемогу».


Нагадаємо, що головною подією івенту в Лондоні стане чемпіонський поєдинок Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) з Дереком Чісорою (33-12, 23 KO). Арену «Тоттенхем Хоттспурс» відвідає і Олександр Усик (20-0, 13 KO).
Володимир Кириченко
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