Іванна Крупеня: «Ми кожного дня маємо нагадувати, що війна триває і що це вже проблема всього світу, не тільки України»

Екс-боксер збірної України розповіла XSPORT про війну та підготовку до чемпіонату світу серед поліцейський

Іванна Крупеня / фото - Instagram дівчини

Колишній капітан збірної України з боксу та семиразова чемпіонка України Іванна Крупеня, як ми вже повідомляли, повертається в бокс. Спортсменка з Рівного, яка останній час працює в Патрульній поліції, візьме участь у чемпіонаті світу серед поліцейських та пожежників.

Турнір відбудеться 22 по 31 липня в голландському Роттердамі і про участь в ньому, а також про війну та український спортивний фронт Іванна і розповіла в інтерв’ю XSPORT.ua.

Іванна, розкажіть як виник варіант виступати на чемпіонаті світу серед поліцейських та пожежників у Нідерландах?

Мені зателефонували з Федерації боксу України, розповіли про ці змагання, та запитали, чи я б не хотіла взяти в них участь. Коли мені розповіли про цей турнір, я спочатку не могла повірити своїм очам, а потім підняла голову вгору і запитала у Господа: «Ти серйозно?» Я зрозуміла, що не можу відмовитись від такого шансу.

Проте мені потрібно було з’їздити до мого лікаря в Івано-Франківськ. Я туди поїхала, зробила МРТ та прийняла рішення, що можу ризикнути. Так все і відбулось.

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Якщо чесно, зараз в мене не найкраща форма. Але і не найгірша (за 18 років в спорті було різне). Як кажуть, «коня готують до дня бою, перемогу дає Бог». Зараз я включилась в тренувальний режим і буду максимально робити від себе все аби якісно провести підготовку. Хоча, насправді, півтора місяці табору напередодні такого турніру це дуже мало.

Проте я вірю в себе, віддам всю себе на тренуваннях, та буду намагатись вижати максимум на цих змаганнях.

Ви останній час взагалі сумували за боксом?

Звісно я сумувала за боксом, не можливо не сумувати за тим, чим ти займалась більшу частину життя. Бокс це велика частина мого життя, я постійно була в режимі, в мене вже була випрацювана звичка тренуватись. Після завершення кар’єри я навіть з психологом працювала аби адаптуватись до звичайного життя без кар’єри.

Добре, що в мене з’явилось нове заняття – робота в Патрульній поліції. Це нові знання, я там багато працювала зі зброєю, наприклад, а це те, що мені було цікаво. Загалом, я намагалась перемкнутись на щось інше аби процес завершення зі спортом пройшов якомога легше.

Навички боксу в поліції хоч раз знадобились?

Цікаве запитання (сміється). Насправді, ці навички знадобились лише для того аби передати свій досвід колегам, адже я є також тренером-інструктором в поліції – треную своїх колег-хлопців. Тому, слава Богу, тільки так.

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Чесно, вони дуже позитивно поставились до мого рішення. Вони мені допомагають, тренуються зі мною. Також вони мені приносять подаруночки, десь допомагають відпочити, розвіятись. Коли важко, коли бачать сумніви в моїх очах, а вони в кожного бувають, це нормально, то колеги відразу ж забирають мене з тих думок, і дають мені віру та підтримку.

Що для вас значить в час війни представити Україну на чемпіонаті світу серед поліцейських?

Для мене дуже відповідально в такий час представляти свою країну на чемпіонаті світу. Я вважаю, що інформаційна війна є дуже важливою в цій війні. Ми кожного дня маємо нагадувати, що війна триває і що це вже проблема всього світу, не тільки України, що нам потрібна допомога.

Цей виступ для мене велика честь і відповідальність. Я вірю, що і я внесу свою долю в допомогу Україні на міжнародній арені. Я вірю, що Господь нічого просто так не дає, що ми є його інструменти, і ця перемога в війні буде спільна. Кожен по-своєму має робити по-максимуму.

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Історія спорту це про взаємоповагу, справедливість, визнання найкращого. Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Яна Клочкова, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Жан Беленюк, Ольга Харлан – всі ті люди, які прославляють Україну, і завдяки ним про нас знає увесь світ. Я захоплююсь кожним спортсменом, який не покинув тренування, який в такий стресовій ситуації тренується і прославляє Україну.

У них своя робота і вони її роблять на відмінно. Нехай Господь їм далі допомагає, я їх просто ціную і дуже поважаю.