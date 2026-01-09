Кабаєл і Книба пройшли зважування: Агіт суттєво легше
Титульний бій WBC відбудеться 10 січня в Обергаузені
близько 2 годин тому
Кабаєл — Книба
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) і непереможний польський боксер Дамян Книба (17-0, 11 КО) пройшли офіційну процедуру зважування перед титульним поєдинком.
Кабаєл показав на вагах 109,3 кг, Книба — 117,9 кг.
Бій за тимчасовий титул WBC відбудеться 10 січня в німецькому Обергаузені.
33-річний Кабаєл останній раз виходив на ринг у лютому 2025 року, коли достроково переміг Чжана Чжилея.
29-річний Дамян Книба востаннє бився 18 жовтня, коли технічним нокаутом зупинив Джої Давейко
Переможець поєдинку отримає статус претендента на повноцінний титул WBC з Олександром Усиком.
Нагадаємо, Кабаєл заявив, що його уникають у надважкій вазі.
Поділитись