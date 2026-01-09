Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) поділився своїми відчуттями від нинішнього статусу та розповів про плани на найближчий бій.

За словами Кабаєла, в боксерському середовищі його все частіше називають "бугіменом", оскільки суперники у надважкій вазі не поспішають виходити з ним у ринг. Німець визнав, що ситуація для нього залишається складною.

Кабаєл нагадав, що Олександр Усик відмовився від пояса WBO, а повноцінним чемпіоном за цією версією став Фабіо Вордлі, через що подальші перспективи в дивізіоні поки що залишаються невизначеними.

За словами боксера, наступним кроком стане поєдинок проти Даміана Книби, після якого ситуація з титульними шансами має прояснитися.

Це моя мрія. Я дуже близько. Я тимчасовий чемпіон світу. Це завжди було моєю мрією. Коли я був маленьким і починав займатися боксом, у Німеччині казали: "Кабаєл ніколи не стане чемпіоном Німеччини". Але тепер ви бачите — я дворазовий чемпіон Європи. Зараз я тимчасовий чемпіон WBC. Я дуже близький до бою за титул чемпіона світу. Агіт Кабаєл

Нагадаємо, що 10 січня Агіт Кабаєл проведе бій проти польського боксера Даміана Книби.