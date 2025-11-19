Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) поділився думками про поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола. Представника Німеччини цитує fightnews.info:

Це божевілля. Ситуація у боксі змінилася. Усі вболівальники хочуть дивитись смішні бої. Я не знаю, чому. У AJбагато фанатів, у Джейка Пола їх також багато. Я думаю, що вболівальники з різних куточків світу подивляться цей бій.

Це великий поєдинок, людям він подобається, але я думаю, що для AJ це не спорт, не конкуренція. Якщо Джошуа каже, що це найкращий варіант для нього, то так воно і є. Він міг побитися зі мною чи багатьма іншими бійцями, але я думаю, що після поразки в останньому бою йому треба дати відпочити своїй голові. Що є, то є. Я нічого не можу змінити. Така зараз епоха у боксі.