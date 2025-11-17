Олег Шумейко

19 грудня має відбутися поєдинок Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола у Маямі, штат Флорида, США.

Видання Daily Mail опублікувало, яким буде розділення гонорарів боксерів. За інформацією джерела, загальний призовий фонд складе 140 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 184,5 мільйона доларів) та буде порівну розділений між бійцями – по 70 мільйонів фунтів стерлінгів (92,25 мільйона доларів) кожному.

Нагадаємо, що суперником американця мав стати Джервонта Девіса, але бій був зірваний через проблеми чемпіона з законом.