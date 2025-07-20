Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Чудовий виступ від Усика. Я попереджав, що Дюбуа чинитиме тиск у перших 5–6 раундах, але Усик — це інший рівень. Його боксерський інтелект, техніка та стиль неперевершені. Він постійно контролював бій, і я ще після першого раунду сказав, що Усик закінчить бій до шостого раунду. Так і сталося", — зазначив Кабаєл. Агіт Кабаєл

На питання, що ще Усику доводити, адже він переміг усіх топ-суперників, Кабаєл відповів, що фанати чекають на нові виклики. Агіт ввадає, що саме, коли вони скажуть, що готові до великого бою, то Олександр його проведе.

Я сам серед цих фанатів, але мені потрібна більша підтримка для такого поєдинку. Агіт Кабаєл

Стосовно Дюбуа, якому лише 27 років, Кабаєл висловив оптимізм, бо вважає, що для британця досі відкриті всі двері.

Нагадаємо, Усик здобув перемогу нокаутом у 5-му раунді.