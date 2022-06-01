Каллум Сміт повернеться на ринг в андеркарті реваншу Усик – Джошуа
Колишній чемпіон світу продовжить виступи в напівважкому дивізіоні
12:59
Каллум Сміт / Фото - badlefthookЕкс-чемпіон світу у другій середній вазі Каллум Сміт (28-1, 20 КО) планує продовжити свої виступи в напівважкому дивізіоні і повернеться в ринг на івенті, де відбудеться реванш між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Про це повідомляє BoxingScene.
Нагадаємо, свій дебют в напівтяжах Сміт провів у вересні минулого року. Британець у другому раунді нокаутував домініканця Леніна Кастільо (21-3-1, 16 КО), якого з рингу несли на носилках.
Раніше стало відомо, що другий поєдинок між Усик і Джошуа відбудеться в середині серпня.
Місце проведення реваншу поки залишається без змін – Близький Схід.
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