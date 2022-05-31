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Реванш Усик - Джошуа відкладений до середини серпня

Місце проведення поєдинку поки залишається без змін
Бокс Професійний бокс
15:40
Реванш Усик - Джошуа відкладений до середини серпня

Реванш чемпіона світу з версій WBA / WBO / IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19- 0, 13 КО) з Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) відбудеться не 23 липня, як передбачалося раніше, а в середині серпня, повідомляє видання The Telegraph.

За даними джерела, затримка з анонсом бою виникла через угоди з телетрансляторами. У Великобританії бій повинен показати телеканал Sky, а в усьому світі - стрімінговий сервіс DAZN. Очікується, що найближчі 2 - 3 тижні підуть на те, щоб залагодити всі проблеми навколо трансляції поєдинку. Місце проведення реваншу поки залишається без змін - Близький Схід.

Нагадаємо, що AJ буде готуватися до поєдинку з новим тренером - Робертом Гарсією.

Рене Тер Велде
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Ентоні Джошуа Олександр Усик

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