Арум: «Хейні рішуче переміг Камбососа»
Камбосос: «До кінця листопада ми з Хейні зробимо це знову»
Австралієць заявив, що буде домагатися реваншу з американцем
12:45
Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) заявив, що буде домагатися реваншу з чинним володарем титулів Девіном Хейні (28-0, 15 КО).
Камбососа цитує ресурс boxingnews24.com:
«До кінця листопада ми зробимо це знову. У мене є хороший удар. Ніхто інший не зміг би нанести Хейні такої шкоди. Давайте зробимо це. Давайте дамо уболівальникам ще один крутий бій.
Я був точний в своїх атаках, завдав Девіну кілька хороших ударів і зміг нашкодити йому. Йому дійсно довелося продемонструвати свою стійкість».
Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.
Коментарі 0