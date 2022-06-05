Камбосос: «Я впевнений, що все зміниться, коли ми з Хейні знову зустрінемося»

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) заявив, що націлений на реванш з чинним володарем титулів Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

Камбососа цитує портал badlefthook.com:

Повага йому, повагу боксу. Це бокс. Ти б'єшся з кращими. Головне це, а не результат бою. До біса оберігання рекордів. Я завжди був налаштований на бої з кращими. Я дав йому шанс, і ми зробимо це знову.

Я воїн. Для мене це труднощі, і мені необхідно повернутися. Це частина гри. Я тут не для того, щоб зберігати нулики. Ми знову поб'ємося. Це зробить мене більш голодним. Я надав йому шанс і впевнений, що він тепер дасть мені можливість».