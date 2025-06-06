Камбосос звернувся до Ломаченка після його рішенні завершити кар'єру
Колишній абсолют написав свальні слова українському чемпіону
близько 14 годин тому
Камбосос та Ломаченко / Фото - DAZN
Колишній об'єднаний чемпіон світу в легкому дивізіоні австралиец Джордж Камбосос (22-3, 10 KO) відреагував на оголошення свого екссуперника Василя Ломаченка (18-3, 12 KO) про завершення боксерської кар'єри.
«Нехай бог береже тебе, брате, на твоїй пенсії. Для мене було честю стати твоїм останнім суперником і вийти з тобою в ринг. Православний воїн і велика людина. Одного разу ми побачимося на горі Афон, мій друже».
Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.